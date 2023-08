Simeone ucciso da un brutto male: addio al noto assicuratore

Lutto a Marano per la morte di un noto assicuratore. Si tratta di Simeone Adorno, 59 anni. Ad ucciderlo sarebbe stato un brutto male contro il quale combatteva da tempo. Il signor Simeone, come detto, era molto noto in città per la sua attività che svolgeva al Corso Meridionale.

Tanti i messaggi per lui e per la famiglia che in queste ore lo piane. "Purtroppo ci ha lasciato Un uomo che ha combattuto contro il suo male con forza e coraggio..un uomo sempre allegro un commerciante come pochi", si legge sui social. I funerali si terranno oggi alle 16,30 presso la Parrocchia Spirito Santo Nuovo a Marano.