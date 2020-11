Lutto nel mondo dell'industria napoletana, è morto Achille Scudieri: fondò Adler Plastic

Si è spento Achille Scudieri, fondatore nel 1956 di Adler Plastic, gruppo internazionale che fattura circa 1 miliardo di euro l'anno. Il gruppo, con sede a Ottaviano, colpito peraltro da un grave incendio nel maggio scorso, progetta, sviluppa e industrializza componenti e sistemi per l'industria del trasporto.

Achille Scudieri già negli anni '50 aveva intuito le potenzialità dei polimeri, e oggi l'azienda è il primo produttore italiano di sistemi per il comfort acustico e termico di veicoli e di rivestimenti e pannelli per le portiere e tappeti interni, e il secondo player mondiale.

A capo del gruppo industriale di Ottaviano c'è da tempo il figlio di Achille, Paolo. Tanti i messaggi di cordoglio per ricordare l'imprenditore.

Adler

Il Gruppo Adler è leader mondiale nella produzione e commercializzazione di componenti e sistemi isolanti acustici e termici per l’industria dell’auto. Fondata nel 1956 da Achille Scudieri, l’azienda ha attuato nel corso degli anni una strategia vincente di crescita ed espansione sui mercati esteri, pur mantenendo costante l’attenzione alla qualità ed al miglioramento di materiali e prodotti. Oggi il Gruppo opera attraverso 58 stabilimenti e 5 centri di ricerca collocati in 19 paesi in Europa, America ed Asia, impiegando complessivamente 8.100 dipendenti. Tra i suoi clienti annovera i principali costruttori automobilistici, quali Fiat, Renault, Peugeot, Ford, BMW, Suzuki, GM, Toyota e Daimler. Nel 2009 l’Azienda ha inoltre acquistato la quota di maggioranza della multinazionale tedesca HP Pelzer, accrescendo notevolmente il proprio business, sino a raggiungere nel 2012 un fatturato complessivo superiore al miliardo di euro. Il Gruppo investe ogni anno circa il 3,5% del suo fatturato in attività di Ricerca e Sviluppo, nell’intento di mantenere la propria leadership tecnologica, interpretando al meglio le esigenze di un mercato internazionale dell’auto in costante evoluzione.

Cordoglio

"Ottaviano tutta esprime il cordoglio per la morte di Achille Scudieri, imprenditore lungimirante e straordinario punto di riferimento per tutta la città. Achille Scudieri qui ha investito, qui è rimasto, qui ha creato lavoro: a questo territorio ha dato tanto, dimostrando di essere un ottavianese vero. Ci stringiamo intorno ai familiari. Di seguito il comunicato stampa del Gruppo Adler", è il messaggio Facebook di cordoglio di Luca Capasso, sindaco di Ottaviano.