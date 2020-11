Coronavirus, addio a un 49enne a San Gennaro Vesuviano

San Gennaro Vesuviano piange la sua seconda vittima del Coronavirus: si tratta di un 49enne che nei giorni scorsi era stato aggredito violentemente dai sintomi del virus e che purtroppo non ce l’ha fatta. Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità, anche per l’età relativamente non avanzata della vittima. Si tende, infatti, a ritenere che siano gli anziani quelli colpiti in maniera più grave dal Covid19.

Invece la tragica scomparsa del 49enne dimostra che purtroppo questa seconda ondata non risparmia nessuno. Già lo scorso mese il sindaco della Città si era reso protagonista di misure restrittive chiudendo parchi pubblici e privati, scuole e vietando attività sportive sul territorio. Il tutto per tentare di contenere il contagio