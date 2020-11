Diciannovenne aggredito in pieno centro a Casalnuvo: accoltellato e ucciso

Diciannove anni, un ragazzo è morto nella serata di ieri dopo esser stato accoltellato in pieno centro, a Casalnuovo. Teatro della tragedia corso Umberto I.

La giovane vittima - secondo la ricostruzione dei Carabinieri - si trovava con un amico di 18 anni quando sono stati avvicinati e aggrediti da tre persone: mentre il diciottenne ha riportato ferite leggere, il 19enne è stato colpito in modo molto più grav ed è morto una volta arrivato al Cardarelli.

Il ragazzo era incensurato e il movente resta al momento ignoto.

Forse sia i due giovani aggrediti che gli aggressori erano in auto prima dell'accoltellamento, e non si esclude la lite per futili motivi di viabilità. Il 18enne ha avuto 15 giorni di prognosi ed è stato già dimesso.

Indagano i carabinieri della tenenza di Casalnuovo.