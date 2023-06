Tragedia ad Agerola, 12enne arriva morto al pronto soccorso

Questa mattina i carabinieri della stazione di Agerola sono intervenuti presso il punto di primo soccorso in via Coppola per una tragedia, la morte di un 12enne.

Il minore sarebbe stato accompagnato da alcuni familiari, e pare fosse - secondo quanto riportato dai militari intervenuti - già morto all’arrivo.

Sono in corso indagini per chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Al momento non ci sono altre informazioni ma seguiranno aggiornamenti.