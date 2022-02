Muoiono a 24 ore di distanza, il nipote: "Siete la favola che tutti vorremmo vivere"

"Il vuoto che lasciate è enorme, inspiegabile. Perdervi entrambi in 24 ore è devastante". A scrivere queste parole è Antonio, nipote di zio Totonno e Lilina che sono venuti a mancare a Chiaiano a distanza di 24 ore. Lui, 96 anni, e lei, 95, erano insieme da circa 70 anni. Nel quartiere erano molto noti. Zio Totonno - così come tutti lo chiamavano - era un noto pizzaiolo che ha contribuito a portare "l'arte bianca" in tutto il mondo. Lo stesso vale per Orsolina (per tutti Lilina) molto attiva soprattutto nell'ambito parrocchiale nella chiesa dove, proprio ieri, c'è stato l'ultimo saluto alla coppia.

"L'amore eterno esiste"

Tanti i messaggi di cordoglio per la coppia di anziani, ma sicuramente quello più toccante è stato quello del nipote che ha consegnato ai social il suo dolore. "Nemmeno un giorno lontani siete riusciti a stare. Il nonno avrà pensato (ma mai ammettendolo ad alta voce) : “Lilì ma che facc senz e te” e ti ha raggiunto subito. Perché l’uno senza l’altro non esiste, non può, non ce la fa. Il vuoto che lasciate è ENORME, inspiegabile. Perdervi entrambi in 24 ore è devastante.

Però mettiamo un attimo da parte il dolore e pensiamoci: c’era un modo più bello, per abbandonare questa vita, se non insieme? Uno più incredibile, più romantico, più magico? No, perché voi siete la dimostrazione che l’amore eterno esiste. Siete l’unione di due anime che vivranno per sempre. Siete l’esempio migliore che potessimo ricevere. Siete la favola che tutti vorremmo vivere. Siete la storia d’amore più bella del mondo. Sarete sempre con noi vi amiamo".