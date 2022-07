Duplice omicidio, un uomo si reca in Procura e confessa: "Sono stato io"

Un uomo si è costituito ai carabinieri per il duplice omicidio compiuto questa mattina nel rione Fiat a Ponticelli, in un piano terra di via Eugenio Montale. E' in Procura dove la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Al momento non sono state rese note le sue generalità.

Le vittime dell'agguato sono Carlo Esposito, 29 anni ( ritenuto vicino al clan De Micco-De Martino) e Antimo Imperatore, 56 anni, che si trovava sul luogo del delitto per riparare una zanzariera. La moglie e i parenti di Imperatore si sono recati sul luogo in cui ha perso la vita il loro caro per spiegare che non aveva alcun legame con la malavita (era infatti incensurato): "Riparava le cose nel quartiere in cambio di un pacchetto di sigarette. Noi non c'entriamo nulla con la malavita. Mio marito con la camorra non c'entra niente" (VIDEO).