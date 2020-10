Coronavirus, due decessi a San Giorgio a Cremano negli ultimi giorni

Due decessi a San Giorgio a Cremano negli ultimi giorni. E' quanto annunciato dal sindaco Giorgio Zinno nel corso di una diretta video sui social per aggiornare la cittadinanza sulla situazione Coronavirus nel comune alle porte di Napoli.

"L'Asl ci ha comunicato che i casi di positività in città sono saliti a 335, quindi parliamo di 85 nuovi casi in più in una settimana. Gli ospedalizzati sono 5. L'Asl ci ha comunicato anche di un deceduto e purtroppo lunedì è scomparsa anche un'altra persona, una suora. Purtroppo oggi aggiorniamo quel numero dei deceduti durante questa pandemia, che non aggiornavamo dal mese di aprile e che non avremmo mai voluto aggiornare. Abbiamo anche 13 guariti. Ho chiesto all'Asl di aumentare il numero dei cosiddetti 'tamponi di guarigione' da effettuare a casa, perchè molte persone in attesa mi hanno scritto", ha spiegato il primo cittadino sangiorgese.