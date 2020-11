Coronavirus, morte due persone ospiti in una struttura per anziani a Pimonte

Due persone, ospiti in una struttura per anziani di Pimonte, sono decedute. E' quanto reso noto dal comune dell'agro stabiese nel corso del consueto aggiornamento giornaliero sul contagio da Coronavirus in città di sabato 7 novembre.

Il comune di Pimonte ha precisato che le due persone decedute non erano residenti sul territorio comunale.

Sono 18, inoltre, i nuovi positivi al Covid-19 registrati rispetto al giorno precedente. 4 di questi sono residenti in altro comune.