Il Covid continua a mietere vittime: muore un 38enne

“Ho avuto, purtroppo, conferma del decesso per Covid di un nostro giovane concittadino di 38 anni, ricoverato a Boscotrecase e di un concittadino di 83 anni, ricoverato a Nola. Non ho parole che possano lenire il dolore dei loro cari – ha commentato – a cui mi stringo ed esprimo la mia profonda vicinanza. A tutti rivolgo il mio invito di sempre, quello della precauzione massima, perché il livello di diffusione di contagio resta elevato ed è direttamente connesso all’incontro tra persone, soprattutto in contesti privati, lavorativi e familiari”.

E' il post con il quale Vincenzo Catapano, sindaco di San Giuseppe Vesuviano, ha annunciato i due nuovi decessi. Tra questi quello del 38enne, una delle vittime più giovani del Covid in Campania.