Tragedia nei cieli: precipita aereo ultraleggero, muoiono padre e figlio

Padre e figlio, napoletani, sono rimasti vittime di un incidente aereo avvenuto questa mattina. La tragedia si è consumata intorno alle 11, quando il piccolo ultraleggero a bordo del quale si trovavano è precipitato in un terreno nel comune di Cellole, in provincia di Caserta.

Come riportato da CasertaNews.it, il velivolo biposto monomotore era decollato dalla Delta Club di Castel Volturno.

Sul luogo dell'incidente è intervenuta una squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco di Caserta proveniente dal distaccamento di Mondragone. Geolocalizzata la posizione del velivolo, il 115 ha raggiunto la zona dell’incidente insieme al personale del 118, trovando i rottami sparsi e le due persone ancora incastrate tra le lamiere.

Per padre e figlio non c'è stato nulla da fare e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. È in atto la messa in sicurezza dei luoghi, poi successivamente verrà rimossa la carcassa del velivolo.