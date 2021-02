Coronavirus, quasi 250 nuovi positivi a Napoli nelle ultime ore: due i decessi

Il bollettino diffuso dall'Asl Napoli 1: tutti i dati del contagio in città

Sono 242 i nuovi positivi a Napoli registrati nelle scorse 24 ore. E' quanto si apprende dai dati diffusi oggi dall'Asl Napoli 1 Centro. 3360 i test analizzati, con un rapporto positivi/tamponi del 7,2%.

118 sono le nuove guarigioni. Scendono i ricoveri in ospedale (-2) e quelli in terapia intensiva (-1). Due i nuovi decessi, uno al Cardarelli, l'altro all'Ospedale del Mare. Oltre 5mila sono le persone attualmente in isolamento domiciliare.

I dati nel dettaglio