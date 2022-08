Gara di tuffi mortale, migliora il bimbo di 10 anni

Sembrano migliorare le condizioni del bimbo di 10 anni ricorverato al Santobono da questa mattina per gli esiti drammatici di una gara di tuffi con il papà e i fratelli. Un gioco che si è trasformato in dramma, con la morte del padre David, 50 anni, e di Francesco, il fratellino di 6 anni. Salvo il più grande, di 14 anni. L'incidente è avvenuto a Ischitella, la famiglia è di Giugliano.

Il ragazzino di 10 anni, apparso da subito in condizioni critiche, è stato prima trasportato nella terapia intensiva dell'ospedale napoletano. Poi, a ora di pranzo è stato estubato e trasferito nel reparto di Pneumologia, evidente segno di miglioramento.

Secondo la prima ricostruzione, riportata da Caserta News, il papà con i tre figli si sarebbe portato al limite di una scogliera e si sono tuffati con il mare molto mosso. La tragedia si è consumata in pochi minuti a causa delle forti onde. I vigili del fuoco sono intervenuti con i gommoni e hanno tratto in salvo i due fratelli più grandi, mentre per il piccolo Francesco e per il padre non c'è stato nulla da fare.