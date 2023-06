Tragedia nei cieli, muoiono papà e figlio: chi erano le vittime

Emergono nuovi dettagli sulla tragedia di Cellole. Si chiamavano Luigi ed Enrico Amatore, padre e figlio, di Mugnano, le vittime dello schianto di un Piper decollato stamattina dal “Delta club” di Castel Volturno alle 10.40 e precipitato successivamente nei pressi del caseificio "Cilento" a Cellole, sempre nel Casertano.

Enrico, 21 anni, studiava per conseguire il brevetto di volo. Suo padre era un vigile urbano in pensione.

La tragedia si è consumata intorno alle 11, quando il piccolo ultraleggero a bordo del quale si trovavano è precipitato per motivi da chiarire e sui quali sono in corso indagini da parte delle forze dell'ordine.

Sul luogo dell'incidente è intervenuta una squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco di Caserta proveniente dal distaccamento di Mondragone. Geolocalizzata la posizione del velivolo, il 115 ha raggiunto la zona dell’incidente insieme al personale del 118, trovando i rottami sparsi e le due persone ancora incastrate tra le lamiere.

Per padre e figlio non c'è stato nulla da fare e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. È in atto la messa in sicurezza dei luoghi, poi successivamente verrà rimossa la carcassa del velivolo.

Il cordoglio del sindaco di Mugnano

l sindaco di Mugnano di Napoli Luigi Sarnataro ha commentato così la tragedia: "Con immenso dolore personale comunico la notizia del tragico incidente che ha portato alla prematura scomparsa di Luigi ed Enrico Amatore. L’amministrazione comunale e la città tutta si stringe alla nostra Lina Varriale preside del nostro liceo e a tutti i familiari e amici delle vittime".

Enrico, la giovane vittima, negli anni scorsi aveva giocato nella squadra di basket della sua città. "Il Mugnano Basket ASD piange la scomparsa del suo ex-atleta Enrico Amatore - ha scritto la società - tragicamente scomparso in un incidente aereo insieme al padre in provincia di Caserta stamattina. Ragazzo eccezionale e sempre disponibile, mancherà a tutti".