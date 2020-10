"Piangiamo la scomparsa di tre uomini illustri: uno sportivo, un professore e un religioso"

"Sono giornate davvero intense ma stamattina il mio pensiero, da amico prima e da sindaco poi, va a tre uomini che, durante la loro vita, hanno contribuito, seppur in ambiti diversi, alla crescita della nostra Frattamaggiore. La nostra comunità piange, questa volta, per la scomparsa di tre illustri Frattesi: Gaetano Capasso, affermato musicista e docente; Giuseppe Mauso, campione nel ciclismo; Don Tonino Vitale, uomo di Chiesa e valente educatore. Giungano a loro le nostre preghiere ed ai familiari l’abbraccio virtuale di tutta la Città", scrive in una nota Antonio Del Prete, sindaco di Frattamaggiore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.