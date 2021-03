Il Coronavirus si porta via due grandi lavoratori, il sindaco: "Lasciano un vuoto incolmabile"

Vi scrivo con animo triste, viviamo per la nostra Città una giornata bruttissima. Il Coronavirus si porta via due nostri concittadini, due storie intrise di grande umanità e disponibilità, due uomini che hanno fatto del lavoro la regola delle loro vite. Uomini che non si sono mai sottratti a niente e a nessuno e che hanno testimoniato, con la loro quotidianità, l'attaccamento alla famiglia e alla Comunità. Hanno costruito la loro vita, giorno dopo giorno, nel servizio umile e generoso e per questo sono stati amati e stimati da tutti che oggi ne piangono la scomparsa. Lasciano un vuoto incolmabile e la loro vita e la loro morte ci spronino ad una responsabilità ed un rigore sempre maggiore. Ad-Dio".

E' il post con il quale Andrea Buonocore, sindaco di Vico Equense rende omaggio alla memoria di due suoi concittadini scomparsi nelle ultime ore.