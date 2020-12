Torre del Greco piange per i 58 morti Covid, oggi messe per ricordarli e luci spente in tutta la città

Oggi alle 18 a Torre del Greco si terranno due messe solenni per ricordare i 58 morti Covid in città. Saranno spente le luminarie in tutte le strade di Torre del Greco e le campane suoneranno tutte nel medesimo momento.

Le messe si terranno in contemporanea nella parrocchia di Santa Maria La Bruna e in quella di Santa Maria del Popolo. Limitazioni alle presenze dei parenti delle vittime per evitare ulteriori contagi Covid. Saranno presenti il decano don Salvatore Accardo, il parroco don Rosario Borrelli, il sindaco Giovanni Palomba e l'assessore alla Cultura Enrico Pensati, promotori dell'iniziativa.

Le celebrazioni si potranno seguire in diretta dalle 17.45 sul canale 274 del digitale terrestre. Cronaca televisiva affidata alla giornalista Mariella Romano.