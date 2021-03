"Il Covid ci ha portato via due cittadini dai lineamenti gentili": nuovo lutto nel napoletano

"Un nastro nero si poggia sul Comune di Sant’Antonio Abate, raccogliendo due famiglie sfortunatamente colpite da un profondo lutto per la perdita di due cari amici del territorio abatese, Massimo P. e Carmine D. S. Una vicinanza dovuta a chi sente il dolore di una ferita solcata da un addio mancato. Il Covid-19 ci ha portato via due concittadini conosciuti dalla collettività, due volti dai lineamenti gentili, che ci riportano al ricordo dei saluti e dei sorrisi scambiati reciprocamente, due storie di vita condivise. L’Amministrazione Comunale esprime un profondo cordoglio alle famiglie coinvolte, assicurando loro che non sono soli in questa lotta drammatica contro un male più grande di noi. Uniti nel dolore, sentiamo sulla pelle l’importanza che occupano le persone a noi care nella nostra vita. Proteggiamoci, proteggiamole... sempre". E' il post con il quale Irene Abagnale, sindaco di Sant'Antonio Abate, piange la dipartita di due suoi concittadini.