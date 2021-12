Covid, due decessi nel napoletano: perdono la vita un 36enne e un 44enne

Il Covid continua a mietere vittime in provincia di Napoli. A Pozzuoli ha perso la vita un 44enne all'ospedale Santa Maria delle Grazie, dove era ricoverato per una grave crisi respiratoria. L'uomo, secondo quanto trapela non era vaccinato.

Tragedia anche a Pompei per la scomparsa di un 36enne, che aveva contratto il virus dopo un funerale. L'uomo, figlio di un noto imprenditore della zona vesuviana, era vaccinato con due dosi, ma presentava delle patologie pregresse.