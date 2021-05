Coronavirus, sono 107 i morti in Campania nell'ultimo bollettino: la spiegazione

Oltre settemila i decessi dall'inizio della pandemia in Campania

Restano bassi i contagi in Campania nelle ultime 24 ore (705), ma ciò che balza all'occhio è l'elevatissimo numero di decessi, ben 107. Secondo quanto precisato dall'Unità di Crisi regionale 85 deriverebbero da un'ulteriore ed approfondita verifica effettuata dalle Asl e si riferiscono ai mesi precedenti. Continuano invece a calare i ricoveri in ospedale e in terapia intensiva.

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 705 (*)

di cui

Asintomatici: 476 (*)

Sintomatici: 229 (*)

* Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari

Tamponi molecolari del giorno: 15.506

Tamponi antigenici del giorno: 4.722

Deceduti: 107 (**)

Totale deceduti: 7.040

Guariti: 1.630

Totale guariti: 333.404

** Del totale di 107 deceduti, 85 si evincono da un'ulteriore ed approfondita verifica effettuata dalle Asl e si riferiscono ai mesi precedenti.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 87 (-6)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (***)

Posti letto di degenza occupati: 1.042 (-19)

*** Posti letto Covid e Offerta privata.