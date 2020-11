Somma, il Covid-19 fa altre due vittime. Il sindaco: "Una pandemia che sembra non lasciarci"

Due persone risultate positive al Covid-19 hanno perso la vita oggi nel Comune di Somma Vesuviana. Si tratta di un 69enne e di un 91enne, i quali si aggiungono agli altri nove decessi registrati dall'inizio della pandemia.

I contagiati nel Comune sono, come rende noto il sindaco Salvatore Di Sarno, 778.

"Purtroppo - sono le parole del primo cittadino sommese - dobbiamo aggiornare il numero di decessi in città. Comunico queste altre morti per una pandemia che sembra non lasciarci. Alle famiglie di questi nostri concittadini, va tutta la mia vicinanza ed il cordoglio dell'amministrazione comunale".

Di Sarno la scorsa settimana aveva preso ulteriori provvedimenti per fronteggiare il numero sempre crescente di contagi a Somma. Tra cui il prolungamento al 29 novembre della sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado.