Coronavirus, ancora un decesso a Torre del Greco: 70 i nuovi casi di positività

Ancora un decesso a Torre del Greco. E' quanto si apprende dall'aggiornamento quotidiano diffuso dal Centro Operativo Comunale sul Coronavirus.

A perdere la vita una donna di 81 anni: "Esprimo massima vicinanza - le parole del sindaco Giovanni Palomba - alla famiglia del nostra concittadina scomparsa. Il mio sincero cordoglio, unito a quello dell'intera Amministrazione comunale, va ai parenti tutti".

Registrati anche 70 nuovi casi di positività al Covid-19, di cui 2 ospedalizzati e 68 in isolamento domiciliare. Attestato, inoltre, il passaggio di due soggetti positivi dall'isolamento domiciliare al regime ospedaliero e di 23 nuove guarigioni.

A Torre del Greco sono 903 le persone positive che si trovano in isolamento domiciliare, mentre 20 sono in totale i cittadini corallini ricoverati in ospedale.