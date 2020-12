Coronavirus, altri due decessi a Torre del Greco

Torre del Greco piange altre due vittime del Covid-19. E' quanto reso noto in serata dal Centro Operativo del comune corallino. Una era in isolamento domiciliare, l'altra in regime ospedaliero.

Le persone decedute avevano 83 e 62 anni.

"Esprimo massima vicinanza - le parole del sindaco, Giovanni Palomba - alle famiglie dei nostri concittadini scomparsi. Il mio sincero cordoglio, unito a quello dell'intera Amministrazione comunale, va ai rispettivi parenti".

Intanto sono 7 i nuovi casi di positività registrati a Torre del Greco, secondo l'aggiornamento odierno. 31 sono i cittadini corallini attualmente ricoverati in ospedale, 363 quelli in isolamento domiciliare.