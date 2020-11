Coronavirus, nuovi decessi a Torre Del Greco, Torre Annunziata e Piano di Sorrento

Nuovi decessi in provincia di Napoli sono stati comunicati nella giornata di mercoledì. E' quanto reso noto dai sindaci di Torre del Greco, Torre Annunziata e Piano di Sorrento nel corso degli aggiornamenti alla cittadinanza sull'emergenza Coronavirus nei loro comuni.

A perdere la vita a Torre del Greco è stata una donna di 80 anni: "Esprimo massima vicinanza - le parole del sindaco Giovanni Palomba - alla famiglia della nostra concittadina, scomparsa quest'oggi, a cui va il mio sincero cordoglio, unito a quello dell' intera Amministrazione comunale".

Sale a nove il bilancio delle vittime dall'inizio della pandemia a Torre Annunziata: “Purtroppo oggi siamo costretti a piangere la nona vittima di questo maledetto virus – afferma il sindaco Vincenzo Ascione – . L’Amministrazione Comunale partecipa commossa al dolore dei familiari, ai quali esprime le proprie sentite condoglianze”.

In lutto anche la comunità di Piano di Sorrento, a causa della dipartita di un uomo che era ricoverato presso l'ospedale di Sorrento: "Carissimi - scrive il sindaco Vincenzo Iaccarino rivolgendosi ai cittadini di Piano di Sorrento - mi addolora profondamente stasera darvi la triste notizia di un altro nostro concittadino che è venuto a mancare a causa del Covid-19. Era ricoverato in Rianimazione all'Ospedale di Sorrento in condizioni critiche. Purtroppo è la terza vittima del Covid-19 da quando è iniziata la pandemia nella nostra comunità. Ci stringiamo forte al dolore dei familiari a cui vanno le nostre più sentite condoglianze".