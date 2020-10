Ospedale del Mare, due decessi nelle ultime ore: erano positivi al Covid-19

Si registrano due nuovi decessi nelle ultime ore all'Ospedale del Mare nell'area isolamento del pronto soccorso. Si tratta di due 70enni con patologie pregresse. Sono più di 10 i pazienti ventilati.

Sono 40 gli ammalati in codice giallo nel pronto soccorso, due positivi tampone e cinque al test rapido. In gravi condizioni due pazienti con ventilatore in area gialla. Il pronto soccorso resta comunque aperto. Si registrano frequenti arrivi di ambulanze con pazienti con gravi insufficienze respiratorie.

"La situazione è critica in pronto soccorso, il personale è a forte rischio contagio. Sei tecnici radiologi sono risultati positivi al Covid", denuncia a NapoliToday un operatore sanitario del presidio ospedaliero.

L'ultimo bollettino Covid-19 in Campania

L'ultimo bollettino dell'Unità di Crisi sui contagi in Campania fa segnare un lieve calo di positivi, ma a fronte di una consistente riduzione di tamponi eseguiti. Da segnalare ancora 16 decessi e 10 nuovi ricoveri in terapia intensiva.

Positivi del giorno (26 ottobre): 1.981

di cui:

Asintomatici: 1.832

Sintomatici: 146

Tamponi del giorno: 11.569

Totale positivi: 40.594

Totale tamponi: 871.772

​Deceduti: 16 (*)

Totale deceduti: 587

Guariti: 10

Totale guariti: 9.332

* Deceduti tra il 23 e il 25 ottobre

​Report posti letto Covid su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva attivabili: 227​

Posti letto di terapia intensiva occupati: 123 (+10)

Posti letto di degenza attivabili: 1.500

