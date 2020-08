Coronavirus, individuati i principali fattori di rischio che portano alla morte

Sono stati resi noti i risultati di uno studio guidato dal Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione dell'Irccs Neuromed di Pozzilli, in collaborazione con la Clinica Mediterranea Cardiocentro di Napoli, l'Università di Pisa e altri 33 centri clinici italiani che hanno costituito la collaborazione 'COvid-19 RISk and Treatments' (Corist), sui decessi per Covid-19.

Per un paziente ricoverato in ospedale a causa del Covid-19, i principali indicatori di un maggiore rischio di mortalità sono stati l'età avanzata, il decadimento della funzione renale e l'elevato livello di infiammazione nel sangue.

La ricerca, pubblicata sulla rivista internazionale Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Disease ha preso in esame 3.894 pazienti Covid-19 ricoverati in ospedali italiani dal 19 febbraio al 23 maggio. "Lo scopo principale del nostro studio - dice Augusto Di Castelnuovo epidemiologo del Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione del Neuromed, attualmente presso Mediterranea Cardiocentro di Napoli - è stato quello di individuare i principali fattori di rischio di morte nei pazienti Covid-19, in modo da fornire migliori strumenti per identificare i pazienti a più alto rischio verso i quali predisporre particolari attenzioni e interventi terapeutici più mirati".