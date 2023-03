"Addio Claudio e Fernando Pio": il cordoglio del sindaco per le giovanissime vittime della strada

Anche Antonio Pannone, il sindaco di Afragola, ha dedicato un post ai giovanissimi concittadini morti due notti fa in un incidente stradale.

"Profondamente addolorato, sento il dovere di esprimere il cordoglio mio personale, dell’Amministrazione comunale e dell’intera Città di Afragola per la tragica scomparsa di due giovani nostri concittadini, Claudio De Rosa e Ferdinando Pio Iaquino, vittime la notte scorsa di un terribile incidente stradale in via San Marco", scrive Pannone



"Ci stringiamo alle famiglie di Claudio e Ferdinando che non possiamo lasciare sole in un momento di così atroce dolore per una perdita irreparabile. Allo stesso tempo - conclude il sindaco - desidero manifestare la speranza di una piena guarigione del giovane R.C. rimasto gravemente ferito nello stesso incidente".