Emergenza sanitaria, a Castellammare 4 decessi in ospedale nel giro di 24 ore

Sono quattro le persone decedute nel giro di 24 ore presso l'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, in attesa di essere trasferite in centri Covid.

"Si creano file di ambulanze e l'attività notturna la smaltiamo solo il giorno successivo. Ogni giorno siamo punto e a capo in una situazione in cui i posti letto sono saturi sia all'interno dei pronto soccorso che nei reparti", spiega all'agenzia Dire Gennaro Sosto, direttore generale dell'Asl Napoli 3 Sud, competente per territorio.

Il San Leonardo di Castellammare non è una struttura Covid, tuttavia vi è un'area riservata ai pazienti Covid-positivi che prevede l'attesa del trasferimento in strutture specializzate: "Ma siamo saturi visto che in questi giorni ci sono fino a 30 persone nelle aree di sosta che attendono trasferimenti e per questo non riusciamo ad accogliere gli arrivi che spesso prevedono anche 20-30 pazienti contemporaneamente. Dall'ospedale di Castellammare per i pazienti Covid era previsto il trasferimento al presidio di Boscotrecase, oggi completamente saturo. Discorso simile per l'altro Covid hospital, il nosocomio di Torre del Greco. Il problema - aggiunge Sosto - piu' che la creazione di posti, riguarda il reperimento di personale medico specialistico per consentirne l'ampliamento. Abbiamo un ospedale a Pollena Trocchia che in questo momento ha pronti 30 posti letto, ma non posso attivarli se mancano i medici".

''Sono in contatto con i vertici dell'Asl Na 3 Sud ininterrottamente. Quanto accaduto la notte scorsa e quanto sta accadendo da giorni rappresentano una tragedia dopo l'altra per l'intero comprensorio. Stiamo assistendo a scene di guerra che fino a poco tempo fa erano inimmaginabili in tutta la Campania. Se ci sono responsabilità a livello regionale o sanitario presto o tardi emergeranno. Adesso l'obiettivo deve essere quello di alleggerire prima possibile la pressione sull'ospedale. La curva dei contagi non accenna a fermarsi e continua a salire, gli operatori sono stremati. È l'ennesimo giorno di dolore per il nostro territorio", le parole del sindaco di Castellammare di Stabia, Gaetano Cimmino, riportate dall'Ansa.