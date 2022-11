Ischia, sale a sette il numero delle vittime: l'ultimo è un neonato

Continua ad aumentare il tragico bilancio delle vittime della frana di Casamicciola. Poche ore fa erano cinque i decessi accertati, ma nelle ultime ore i soccorritori hanno rinvenuto altri corpi. Sono sette al momento i morti acclarati, tutti localizzati tra via Celario e via Castanito, strade devastate dalla furia del fango disceso dalla collina. Gli ultimi due sono stati individuati, grazie all'ausilio dei cani dei gruppi speciali di ricerca Cai e dei Vigili del Fuoco, sulla parte alta della frana. Particolarmente toccante il ritrovamento tra questi di un neonato di 21 giorni.

Sono ancora quattro i dispersi e cinque i feriti. Tra questi l'uomo immerso nel fango ricoverato al Cardarelli per politraumi. Sono 230 gli sfollati che hanno trovato sistemazione nelle strutture alberghiere o presso parenti. La strada verso Casamicciola è stata interdetta al traffico. Monitoraggi con i sommozzatori anche verso il mare, dove il fango ha terminato la sua corsa mortale. Valutazioni in corso sulla possibile riapertura delle scuole nei prossimi giorni. Possibili nuove intense precipitazioni tra giovedì e venerdì.

(Le dichiarazioni del Prefetto Palomba in Prefettura -video di Alessandra De Cristofaro)

La corsa contro il tempo per salvare i dispersi

"Non è il tempo delle polemiche sull'abusivismo, adesso la priorità è ritrovare i dispersi". Simonetta Calcaterra, commissario prefettizio del Comune di Casamicciola, è stata nominata commissario alla frana che ha colpito il centro ischitano e rimanda le valutazioni sui motividel disastro ai giorni successivi. Mentre sono stati ufficializzate altre due vittime, una bimba e un'anziana, proseguono senza sosta le ricerche.

Protezione civile, vigili del fuoco, carabinieri, polizia municipale, esercito e volontari hanno lavorato tutta la notte. Si scava sul versante crollato del Monte Epomeo, ma non si trascurano le ricerche in mare e dall'alto, con gli elicotteri che stanno mappando i danni della colata di fango.

"Stiamo continuando a salvare persone bloccate nelle loro abitazioni - ha spiegato la Calcaterra - il numero degli sfollati potrebbe crescere nelle prossime ore, ma finché sono sfollati vuol dire che sono vivi, quindi è una buona notizia".

I soccorsi stanno operando non senza difficoltà: "Il fango è ancora troppo morbido - spiega il caposquadra dei vigili del fuoco Alberto Solombrino - e non riusciamo ad accedere ad alcuni punti. Siamo qui da ieri, abbiamo effettuato centinaia di interventi e liberato le persone che erano intrappolate nelle abitazioni. Continueremo senza sosta".

La vicinanza del Papa

"Prego per le vittime della alluvione di Ischia, per chi soffre e per chi è intervenuto nei soccorsi". Così Papa Francesco dopo l'Angelus, in piazza San Pietro, sulla frana che ha colpito Ischia.