Carmine e Maddalena, sposati per 50 anni e stroncati dal Covid in 24 ore

Prima il decesso del portiere in pensione e poi della moglie che era in ospedale

Tragedia a Castellammare per la morte di Carmine Gagliardi e di sua moglie. I due erano sposati da 50 anni ma sono stati portati via dal Covid in sole 24 ore. Prima è deceduto Carmine, portiere in pensione e dopo un solo giorno se ne è andata anche Maddalena che era ricoverata in ospedale al San Leonardo.

Tanti i messaggi di cordoglio per ricordare i coniugi scomparsi.