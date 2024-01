Morti e feriti a Capodanno. Manfredi: "Stupidità che resiste"

E' di 40 feriti e un morto il bilancio del Capodanno di napoli e provincia. Un dato che supera del 166 per cento quello del 2023, quando non si erano registrate vittime e i feriti si erano fermati a 15. Il sindaco della Città metropolitana Gaetano Manfredi ha commentato il trend negativo: "C'è un cattivo costume che resiste ancora in alcuna parti della città e della provincia. Quello che preoccupa è la facilità dell'uso delle armi. Non solo sono a disposizione di tanti, ma vengono usate senza responsabilità. Sparare per una festa è la cosa più assurda e stupida che riesco a immaginare".

Manfredi, che nel pomeriggio di oggi 3 gennaio ha inaugurato il Villaggio della Befana in piazza Mercato, si proietta al 2024: "Abbiamo l'idea di una Napoli finalmente europea capace di afferrare le opportunità, con infrastrutture moderne e servizi adeguati. E' un sogno che ho io ma che hanno anche i napoletani. Ci siamo vicini, dobbiamo continuare a lavorare per raggiungerlo".