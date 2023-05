Morti sul lavoro, “strage” dimostrativa in piazza dei Martiri

L'immagine è particolarmente forte. Diverse persone in tuta da lavoro (bianca) stese a terra, come morte. Il sindacato Usb, che oggi ha indetto una giornata di sciopero, manifesta con alcuni suoi rappresentanti in piazza dei Martiri a Napoli.

La manifestazione è contro le morti sul lavoro, problema nel Paese mai realmente affrontato. La proposta, ribadita con uno striscione dagli attivisti, è di introdurre un reato specifico per i responsabili.