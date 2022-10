Attraversa l'autostrada a piedi, travolto da una moto: due morti e ragazza in codice rosso

Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del tragico incidente stradale che nella serata di ieri ha provocato due morti ed un ferito grave. Il sinistro è avvenuto lungo l'autostrada A1 nei pressi di Afragola in direzione Roma, all'incrocio con la strada statale 162, poco dopo le 19. Lunghissime le code sul posto.

Secondo quanto fin qui emerso, un uomo che stava attraversando nel buio a piedi è stato travolto da una moto che sopraggiungeva in quel momento. Le vittime sono l'uomo (V.B., rom) e il conducente della moto, un giovane di 23 anni, M.Z.. Ferita la passeggera della moto, una ragazza di 22 anni ricoverata all'Ospedale del mare in codice rosso per trauma cranico commotivo.

Sulle due vittime sono state effettuate le manovre di rianimazione cardiopolmonare, ma viene ritenuto molto probabile che entrambi siano morti sul colpo nel violentissimo impatto.

Non è chiaro al momento perché l'uomo stesse attraversando a piedi l'autostrada. Sul posto oltre ai soccorsi anche la polizia stradale per i rilievi di rito e per cercare di dare risposte alla dinamica.