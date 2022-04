Agguato nella notte, uccisi due giovani: i nomi delle vittime

Agguato ad Acerra con due vittime. A perdere la vita Vincenzo Tortora 21 anni, trasportato d'urgenza presso la clinica “Villa dei Fiori” verso l'1.30 del mattino. Fatale per il giovane, inutilmente poi trasferito al Cardarelli, un colpo di arma da fuoco alla testa.

Nel raid ha perso la vita anche Pasquale Di Balsamo 22 anni, già noto alle forze dell’ordine, ferito da tre proiettili

Sul raid indagano i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti.

"Colpisce l'età delle due vittime. Non basta più indignarsi. Bisogna schierarsi e individuare subito una strategia per disarmare Napoli. Non c'è più tempo da perdere". Lo scrive in un tweet il senatore Sandro Ruotolo, del gruppo misto, commentando il duplice omicidio.