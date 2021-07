Ombre sulla morte di Vincenzo, il padre: “Qual è la verità?”

Il 19 novembre del 2020 Vincenzo D’Orto, un ragazzo di soli 23 anni, ha perso la vita dopo un volo dal quinto piano del palazzo in cui viveva con la sorella, la madre e il nuovo compagno. Tre giorni prima della morte, Vincenzo era stato convocato dalla Guardia di Finanza in merito ad una maxi truffa assicurativa, per la quale, però, non risulta indagato.

Carmine, il papà del giovane, assistito dall’avvocato Mario Auriemma, tuttavia chiede di far luce sulla morte di Vincenzo. A suo avviso, il giovane è stato spinto a compiere l’estremo gesto, gettando ombre sul comportamento della ex moglie e del suo nuovo compagno.

La mamma di Vincenzo, contattata da NapoliToday, non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione, sostenendo di aver raccontato tutto quello che sa alla polizia, dopo la tragedia. A otto mesi di distanza, sulla morte di Vincenzo la Procura di Napoli ha aperto un fascicolo contro ignoti per istigazione al suicidio. Nel video il racconto e l’appello di Carmine D’Orto.