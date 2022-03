Vanessa muore a 37 anni dopo tre interventi estetici: cinque i medici indagati

Sono cinque i medici indagati per la morte di Vanessa Cella, 37 anni, deceduta lo scorso sabato a seguito di tre interventi di chirurgia estetica presso la clinica Santa Maria la Bruna di Torre del Greco. La Procura di Torre Annunziata, sotto la guida del procuratore Nunzio Fragliasso, ha iscritto nel registro degli indagati cinque medici. Nei loro confronti viene ipotizzato il reato di omicidio colposo in concorso.

La stessa Procura, inoltre, ha disposto l'esecuzione dell'autopsia sul corpo di Vanessa, per fare ulteriore luce sulla vicenda e capire se effettivamente ci sia correlazione tra il decesso e gli interventi subiti. Vanessa - che lascia un bambino - non avrebbe sofferto di altri problemi di salute. Questo è quanto sostengono i suoi familiari, assistiti dall'avvocato Enrico Ricciuto.

In sala operatoria per 5 ore

Il decesso di Vanessa è avvenuto all'ospedale del Mare dove era stata trasferita dopo che le sue condizioni erano apparse critiche. Tre, come detto, gli interventi subiti dalla 37enne: una liposuzione, una rinoplastica e una mastoplastica additiva. La giovane sarebbe rimasta in sala operatoria per circa 5 ore. I medici, dopo i tre interventi effettuati, non avrebbero riscontrato problemi e tutto sembrava essere riuscito.

Purtroppo, però, dopo un collasso Venessa non si è più risvegliata. I medici avrebbero anche provato a rianimarla, ma le sue condizioni li hanno spinti ad allertare il 118 e a decidere per il trasferimento al nosocomio napoletano, dove poi è deceduta. Dopo la morte di Vanessa la famiglia ha sporto denuncia e la Procura ha aperto un'inchiesta.