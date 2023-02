Morte Ugo Russo, via all'udienza preliminare per omicidio volontario

Il giorno 8 febbraio si saprà, forse, qualcosa di più sulla triste vicenda di Ugo Russo, che tiene banco dal marzo 2020. E' il giorno dell'udienza preliminare in cui il giudice deciderà se rinviare a giudizio per omicidio il carabiniere che esplose i colpi che avrebbero ucciso il 16enne dopo un tentativo di rapina.

Il gup dovrà valutare il documento presentato dai pm Simone de Roxas e Claudio Siragusa a conclusione delle indagini con l'ipotesi di reato di omicidio volontario. Documento secondo il quale il carabiniere, Christian Brescia, avrebbe sparato diversi colpi mentre il ragazzo era in fuga, di spalle, colpendolo mortalmente alla testa.

La vicenda ha diviso la città per mesi in due fazioni. Chi ha sotenuto che Ugo Russo con la tentata rapina fosse andato in cerca di una fine drammatica e chi, invece, si è schierato al fianco della famiglia dell'adolescente, sostenendo che in un paese democratico non è consentito uccidere una persona per strada, ancor meno un ragazzo, sparandole alle spalle, anche in seguito a un reato.

Il Comitato verità e giustizia per Ugo Russo ha annunciato che durante l'udienza terrà un sit in di sensibilizzazione davanti al tribunale. Quando il 3 novembre scorso arrivò la notizia della conclusione delle indagini, la famiglia del 16enne, che si è costituita parte civile, dichiarò: "Abbiamo atteso con pazienza. Sapevamo che le cose erano andate così. Sul corpo di mio figlio c'erano sei fori, tre in entrata e tre in uscita. Ugo doveva pagare per il suo errore, ma non doveva essere ucciso. Se c'è chi pensa che può ammazzare qualcuno e passarla liscia vuol dire che sbaglia. Ci hanno attaccato in ogni modo, noi siamo rimasti in silenzio e abbiamo aspettato. Chi ammazza un'altra persona deve stare in carcere, questa sarebbe giustizia".