Tiziana Cantone, nuova conferma sulla manomissione dei suoi iPad e iPhone

Tiziana Cantone morì cinque anni fa, in quello che al tempo fu derubricato come suicidio. La madre, Maria Teresa Giglio, non si è però mai rassegnata a questa ricostruzione e continua a ritenere la ragazza sia stata assassinata. Emme Team, il gruppo di specialisti informatici di cui si è avvalsa, sostiene di aver scoperto che iPad e iPhone della defunta vennero alterati mentre erano in possesso dell'autorità giudiziaria. Oggi arriva un'ulteriore conferma a questa tesi.

Un docente dell'Università Statale di Milano, Danilo Bruschi del dipartimento di Informatica, ha inviato un parere pro-veritate sulla consulenza tecnica compiuta sui dispositivi in cui converge con quanto reso noto dai consulenti della Giglio.

Per Emme Team la memoria dell'iPad fu cancellata, l'iPhone bloccato e riconsegnato alla famiglia senza la possibilità di accedere nuovamente ai dati. "Durante un anno di lavoro - si legge in una nota di Emme Team - i consulenti italo-americani hanno lavorato con i propri periti per recuperare quei dati, inclusa la rubrica telefonica completa, ora parte delle prove depositate presso la Procura di Napoli Nord. Il professor Bruschi ha visionato la relazione e le conclusioni di Emme Team e ha concordato con i risultati, chiedendo a sua volta che la Procura di Napoli Nord decida, dopo quasi un anno, di iniziare le azioni peritali sui dispositivi, come da tempo legali e consulenti hanno richiesto in svariate occasioni. L’azione peritale è necessaria per poter confermare con certezza i risultati ottenuti".

"Si conferma che l’iPad è stato restituito resettato e che al suo interno sono stati eliminate i dati dell’account iCloud e delle email. Situazione impossibile a meno di una manomissione, dato che Tiziana Cantone usò quel dispositivo per anni - va avanti l'Emme Team - Manomissione che ora solo l’inizio delle azioni peritali potranno eventualmente confermare, per provare a scoprire chi fu l’autore di quell’alterazione". Vodafone, aggiungono, consegnando i tabulati telefonici e internet di Tiziana Cantone ha dimostrato "l’utilizzo dello smartphone immediatamente dopo il ritrovamento del corpo".