Tiziana Cantone non è stata uccisa: arriva l'archiviazione dell'inchiesta

È stato archiviato anche l'ultimo filone d'inchiesta, quello per omicidio che era stata aperto contro ignoti dalla Procura di Napoli Nord. Per la morte di Tiziana Cantone il caso è dunque chiuso. La 31enne di Mugnano fu trovata morta il 13 settembre 2016. Era finita al centro di video hot che aveva girato con il suo ex compagno ma che non aveva autorizzato alla diffusione.

Un video virale che ancora oggi si trova in rete. Le nuove, approfondite, indagini condotte dal pm Giovanni Corona non hanno fatto emergere elementi sufficienti a sostenere un'ipotesi diversa da quella del suicidio. Anche dalla riesumazione del cadavere non sono arrivate tracce utili. Stessa cosa anche dai cellulari sequestrati e sbloccati dopo mesi e mesi.