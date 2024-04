Morte Lisa Herbrich, il cordoglio della Federico II: "Giovane vita spezzata è difficile da accettare"

"Una giovane vita spezzata è sempre difficile da accettare". Anche l'Università Federico II si unisce al cordoglio per la morte di Lisa Herbrich, la studentessa tedesca di 27 anni che ha perso la vita in un incidente stradale su via Foria mentre era in bicicletta.

"Il Rettore Matteo Lorito e l'Università Federico II tutta - prosegue l'università partenopea - si stringono alla famiglia, ai colleghi e agli amici della studentessa del programma Erasmus, Lisa Herbrich, che ha perso la vita nel tragico incidente stradale avvenuto l'altra notte in città. Lisa, una ragazza solare, aveva scelto di compiere nelle nostre aule, una parte del suo percorso di formazione magistrale, per arricchire la sua crescita professionale e personale. Un drammatico evento le ha portato via la vita e i sogni".