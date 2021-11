Muore dopo il parto: avviso di garanzia per sei medici

La Procura di Napoli ha emesso sei avvisi di garanzia per la morte di Sara Castigliola, la 32enne di Ischia deceduta sabato scorso all'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno dopo aver dato alla luce la sua prima figlia.

I carabinieri della Stazione di Casamicciola, pertanto, hanno notificato il provvedimento a sei medici in servizio quel giorno, tra cui il ginecologo che aveva seguito il parto ed il chirurgo che aveva operato la donna a seguito della emorragia che ne ha provocato il decesso.

Nelle prossime ore sarà anche eseguita l'autopsia sul corpo della donna che aveva dato alla luce, con parto cesareo, una bambina che non presenta problemi di salute. Un'indagine interna è stata avviata anche dall'Asl Napoli 2 Nord.

L'emorragia dopo il cesareo

Impiegata in un hotel, sposata con un ragazzo di origini dominicane, per Sara quello che doveva essere uno dei giorni più belli della sua vita si è trasformato in tragedia. La giovane è arrivata all'ospedale in buone condizioni e si sarebbe sentita male dopo il parto cesareo. A risultare fatale un'emorragia interna.

Gli inquirenti hanno aperto due fascicoli sul caso. Uno con i carabinieri della stazione di Casamicciola che stanno coadiuvando il pm, un secondo, come detto, interno all'Asl Napoli 2 Nord, che ha fatto sapere "effettuerà ogni approfondimento, attivando una specifica commissione che accerterà nel più breve tempo possibile quanto accaduto".

I commenti dalle istituzioni

Enzo Ferrandino, sindaco di Ischia, ha espresso "lo scoramento per una vicenda che lascia un velo di tristezza diffusa". "In attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria, ha fatto benissimo l’Asl Napoli 2 Nord ad avviare una indagine interna per accertare le cause della morte. Davanti a una simile tragedia bisogna capire cosa sia successo e se ci siano delle responsabilità in modo rapido e chiaro", è stato il commento del consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.