Ucciso dal crollo in Galleria Umberto, dieci anni dopo al via il processo d'Appello

Si terrà il prossimo 15 aprile la prima udienza del processo d'Appello sulla tragedia della Galleria Umberto I, il crollo di un calcinaccio che colpì fatalmente - era il 5 luglio del 2014 - lo studente 14enne Salvatore Giordano.

Di Marano, il ragazzino si spense in ospedale a causa del grave trauma riportato. A colpirlo, alla testa, era stato un pesante frammento di un fregio staccatosi dal monumento.

Il 19 settembre 2022 terminò il processo di primo grado. La famiglia del ragazzo, difesa dall'avvocato Sergio Pisani, ha ottenuto dal giudice Barbara Mendia la condanna di cinque imputati, tra cui figurano alcuni dipendenti comunali, e un'assoluzione.

Dieci anni dopo la tragedia

Il prossimo 5 luglio ricorrerà il decennale della tragedia. Il legale della famiglia ha inviato una lettera al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi per chiedere di valutare l'opportunità "di installare sul luogo dell'accaduto una targa o un altro simbolo in memoria della giovane vittima che funga anche da monito perché eventi del genere non si ripetano mai più, iniziative intraprese in questi giorni per il giovane Giovanbattista Cutolo".