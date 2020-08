“Era una mamma per tutti noi”: addio alla moglie del boss delle cerimonie dal maitre della Sonrisa

Continuano i ricordi della signora Rita Greco, la moglie di don Antonio Polese, proprietario della Sonrisa, scomparsa nelle scorse ore. Anche lo storico responsabile della sala Gaetano Nino Davide ha avuto parole commosse per la donna che ha fatto parte integrante della vita della struttura di Sant'Antonio Abate.

Il ricordo

“Miei cari amici, purtroppo la nostra cara signora Rita se n’è andata lasciandoci tutti orfani. Una donna di quelle che oggi non esistono più . La sola cosa che mi consola è che adesso potrà riabbracciarsi con il suo “Antonio”... Ciao donna Rita, grazie di tutto. Siete stata come una mamma per tutti noi”.