Pizzaiolo morto schiacciato dal forno, oggi i funerali. Indagini in corso sull'incidente

Si indaga sulla morte di Michele Esposito. Quarantuno anni, era residente in Cilento, originario di Portici e faceva il pizzaiolo. Si era trasferito da qualche settimana a Parabiago in provincia di Milano, dove aveva preso servizio in un locale prossimo all'inaugurazione. Ed è in quel locale che ha perso la vita lo scorso 4 dicembre, schiacciato da un forno che pare stesse allestendo.

Come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza, l'incidente è avvenuto intorno alle 14.40. Nonostante l'intervento immediato del 112, dei carabinieri di Legnano, e dei vigili del fuoco, per l'uomo non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita. A quanto pare nel locale al momento della tragedia non c'era nessuno, col titolare uscito a fare delle commissioni.

È oggi, martedì 7 dicembre, la data dei suoi funerali. I familiari di Michele chiedono giustizia. Lo ha fatto sui social Rosa, la sorella, stimata penalista partenopea. "Mio fratello ha bisogno di giustizia…Io e mamma – ha scritto – ne abbiamo bisogno". Rosa spiega di avere fiducia nella magistratura. Ci saranno verifiche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sulla tutela dei dipendenti.