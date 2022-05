Morta per relazione con trans, condannato a nove anni il fratello di Maria Paola

La Corte d'Assise di Napoli ha condannato a nove anni e sei mesi di carcere Michele Antonio Gaglione, imputato per la morte della sorella Maria Paola e per il ferimento del compagno trans della ragazza, Ciro Migliore.I pm della Procura di Nola avevano chiesto 22 anni per il 32enne per l'omicidio volontario della ventenne e per il tentato omicidio di Ciro. I giudici hanno però derubricato i reati in omicidio preterintenzionale e lesioni, riconoscendo prevalenti le attenuanti generiche, presentate dai difensori di Gaglione, gli avvocati Giovanni Cantelli e Domenico Paolella e visto anche che Gaglione era incensurato.

La vicenda

Michele Antonio Gaglione, residente nel Parco Verde di Caivano si era messo all'inseguimento del veicolo Honda sh 300, nella notte tra l'11 e il 12 settembre 2020, sul quale viaggiavano Paola e Ciro Migliore, in quanto non accettava la relazione della sorella con un trans, minacciando quest'ultimo con le parole 'Fermati, ti devo uccidere', fiancheggiando il mezzo lo aveva braccato, fino a speronarlo. Fatale poi la caduta all'altezza di via degli Etruschi a Caivano con la 20enne sorella morta sul colpo e Ciro Migliore ferito da calci e pugni infertigli dal 32enne condannato oggi.