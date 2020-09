Don Patriciello: "Michele non voleva uccidere Paola. Voleva solo riportarla a casa"

L'acqua sgorga ancora dalla pompa di via degli Etruschi dove ha trovato la morte Paola Gaglione, 18 anni. Sul ciglio della strada, pochi fiori, una croce e due lettere. "La mia unica sorella è volata via - si legge su biglietto, firmato Roberta - Proteggi la mia famiglia da lassù". Il resto è illeggibile, parole rese sbiadite su fogli di carta inzuppati. Sbiaditi e confusi come i pensieri del popolo del Parco Verde di Caivano, svegliato da un altra tragedia, anni dopo quello che coinvolse la piccola Chicca Loffredo.

Allora, come oggi, a curare le ferite di una comunità dimenticata da tutti c'è don Maurizio Patriciello che ha battezzato Paola e anche Ciro, il ragazzo trans di cui la giovane si era innamorata, scatenando le ire della famiglia. "Non erano pronti ad accettare quel tipo di rapporto - spiega Patriciello - ma c'era dell'altro. Erano preoccupati perché Paola e Ciro non avevano una casa dove andare, non avevano un lavoro e perché lei aveva deciso di abbandonare il corso per estetista".

Il parroco del Parco Verde conosce bene anche Michele, il fratello di Paola, che domenica ha inseguito i due in sella al suo motorino fino ad Acerra, in via degli Etruschi: "A questo punto ci sono due versioni - afferma don Maurizio - c'è chi sostiene che Michele abbia speronato il motorino con Paola e Ciro e poi c'è la versione della famiglia, che lo smentisce. La verità la stabiliranno gli inquirenti. Ciò che posso dire è che Michele lo conosco da bambino. Non è un violento. Io non credo che lui li abbia inseguiti per uccidere, ma solo per riportare la sorella a casa".

Sullo sfondo di questa tragedia c'è il quadro desolante di Parco Verde, una delle più grandi piazze di spaccio d'Europa, dove il tasso d'istruzione è bassissimo e quello di disoccupazione altissimo; dove le scuole chiudono invece di aprire, dopo lo Stato arriva solo dopo una morte: "Già ai tempi della piccola Chicca, quando si spensero i riflettori, qui non restò nulla e non è cambiato nulla. Succederà anche stavolta. Questi luogo non sarebbero dovuti nascere".