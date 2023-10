Morte Annamaria Sorrentino, il marito dovrà affrontare un nuovo processo: ipotesi frode assicurativa

Nuovo rinvio a giudizio per Antonio Paolo Foresta, l'uomo già imputato per omicidio preterintenzionale nel processo a proposito della morte di Annamaria Sorrentino, ex Miss Campania. La donna, di Melito, era sua moglie: morì dopo essere precipitata dal primo piano di una palazzina mentre i due si trovavano in Calabria in vacanza.

Foresta deve affrontare un nuovo processo, questo per truffa assicurativa, nell'ambito di un inchiesta della procura di Treviso.

L'uomo, difeso dall'avvocato Fabrizio De Maio, è in attesa di giudizio ma a piede libero.

La moglie Annamaria Sorrentino morì nell'estate del 2019 a 25 anni, due giorni dopo essere caduta dal balcone dell'appartamento del villaggio turistico in Calabria in cui stava trascorrendo un periodo di vacanza insieme con Foresta e a due coppie di amici. Come le persone con cui stava trascorrendo le vacanze, la vittima era audiolesa.