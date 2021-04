Mina muore in ospedale: spariti i suoi effetti personali

Mina Avolio, la 21enne di Qualiano, in provincia di Napoli, è deceduta pochi giorni fa per una malattia rara all'ospedale Cardarelli di Napoli. Un grande dolore per la famiglia che ora, rappresentata dalla sorella gemella di Mina, lancia un appello. Alcuni effetti personali della 21enne, infatti, sarebbero spariti senza che nessuno ne sappia niente.

Tina, la sorella di Mina, ha lanciato un appello su Facebook chiedendo la restituzione: "Vi chiedo un favore, di condividere questo mio post. Mia sorella gemella Avolio Gelsomina di soli 21' anni è stata ricoverata all’ospedale Antonio Cardarelli di Napoli il giorno 15 marzo all’edificio B 2° piano, successivamente trasferita al 3° piano, poi è stata trasferita in rianimazione alla medicina d’urgenza il giorno 3 Aprile...

Il giorno 9 è deceduta. Non si trovano più le sue cose come: occhiali, carta d'identità, cellulare samsung A40 di colore bianco con cover nera dove c'è la sua foto sopra (allegato sotto) e il bracciale della pandora. Vi chiedo per favore a chiunque l'abbia trovato di restituirlo. Sono oggetti personali di mia sorella, solo quello mi è rimasto. Nessuno sa dove si trovino i suoi oggetti.

Mi dissero che stavano in un armadietto alla 10° medicina 4° piano insieme ad altri oggetti di mia sorella, mi hanno restituito solo l’anello e un bracciale con la sua lettera iniziale... A tutti gli infermieri, gli operatori e addetti alle pulizie di quel reparto, ve lo chiedo con il cuore in mano, ridatemi le cose di mia sorella, sul cellulare ci sono tutte le sue foto, tutti i nostri ricordi. Vi prego di aiutarmi a ritrovarle. Spero di essere contattata al più presto".