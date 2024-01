Finanziere sparato alla testa in caserma, condannato un collega

Un anno e sei mesi di reclusione con pena sospesa. Questa la condanna inflitta – dal tribunale di Terni – al 34enne della provincia di Napoli accusato di omicidio colposo e violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro a seguito della morte del finanziere Michele Grauso, 30enne di San Nicola la Strada (Caserta), questa avvenuta il 10 maggio del 2020 dopo oltre due anni di agonia.

Il 24 novembre del 2017 il militare, mentre si trovava all'interno di una camerata del centro di addestramento e specializzazione della guardia di finanza ad Orvieto, era stato raggiunto al collo e alla testa da un proiettile partito dalla pistola Beretta 92 che il compagno di corso stava maneggiando.

Il finanziere, in condizioni apparse subito gravissime, venne ricoverato prima a Bologna in un ospedale privato per lungodegenti, poi all'ospedale Maggiore dove perse la vita.

Il difensore dell'imputato ha già annunciato che probabilmente ricorreranno in appello, anche in ragione del fatto "che l'evento si è verificato per colpa non assistita dalla violazione delle norme di sicurezza sul lavoro ed il decesso, come emerso dagli accertamenti medico legali, pur in un quadro compromesso da oltre due anni, è avvenuto a causa del Covid".