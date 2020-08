L'Onu prende posizione sul caso Paciolla: la nota ufficiale

Arriva la prima presa di posizione ufficiale da parte dell'Onu sul caso della morte del loro operatore in Colombia, Mario Paciolla. Sulla morte del napoletano le Nazioni unite non avevano ancora fatto sentire la loro voce ma oggi hanno diramato una nota che dà forza alla battaglia della famiglia e del ministero degli Esteri italiano. L'Onu ha dichiarato di aver già fornito piena disponibilità alle indagini sia alle autorità colombiane che a quelle italiane. Ha citato alcuni atti, come quello di togliere l'immunità ai colleghi di Paciolla perché venissero interrogati o aver collaborato con la Farnesina per il trasferimento in Italia della salma.

La nota dell'Onu

“Riaffermiamo che le Nazioni Unite stanno cooperando pienamente con le autorità colombiane responsabili di determinare con certezza la causa della morte. La missione di verifica, con tutto il sostegno necessario del quartier generale delle Nazioni Unite, ha risposto a tutte le richieste di assistenza. Ciò ha incluso la revoca delle immunità per consentire interrogatori con i colleghi del sig. Paciolla e facilitando tutte le richieste di revisione degli effetti personali e delle attrezzature di lavoro nell'ambito dell'indagine. Siamo stati anche in stretta comunicazione con il governo italiano, attraverso la sua ambasciata a Bogotà e la sua rappresentanza alle Nazioni Unite a New York. Ci siamo coordinati su questioni tra cui il trasferimento discreto dei resti del sig. Paciolla in Italia come da desiderio della famiglia e la consegna dei suoi effetti personali. Le Nazioni Unite hanno inoltre assicurato al governo italiano la cooperazione delle Nazioni Unite con le richieste derivanti da indagini che potrebbero essere intraprese dalle autorità italiane”.

L'Onu ha poi respinto ogni possibilità di commento sul caso o dei dettagli che sono emersi finora per non compromettere le indagini, ritenendoli inoltre delle speculazioni. “È attraverso questa cooperazione con le relative indagini che le Nazioni Unite possono contribuire al meglio a ciò che tutti gli interessati desiderano vedere, che le circostanze della morte di Mario Paciolla siano pienamente chiarite. In attesa dei risultati di tali indagini e collaborando pienamente con esse, non intendiamo commentare i dettagli del caso o speculare sull'esito delle indagini in quanto sarebbe inappropriato farlo”.